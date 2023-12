Calian Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die Dividendenrendite von Calian liegt derzeit bei 2,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,2 Prozent zur Calian-Aktie. In Bezug auf ihre Dividendenpolitik erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Calian bei -12,97 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0,37 Prozent, wobei Calian mit 13,34 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Calian in den sozialen Medien beobachtet. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand von Diskussionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen zeigt sich ein überwiegend positives Bild zu Calian. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Calian daher auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.