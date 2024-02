Calgro M3 Holdings Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung unter den Anlegern von Calgro M in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen in diesen Medien, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Calgro M derzeit bei 0,18 EUR. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,212 EUR, was einem Abstand von +17,78 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,2 EUR, was einer Differenz von +6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 46,15. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren eine eher neutrale Einschätzung der Calgro M-Aktie.