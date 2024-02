Calgro M3 Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Anlegerstimmung gegenüber Calgro M war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab hauptsächlich negative Themen, und keine positiven Diskussionen wurden verzeichnet. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte. Insgesamt erhielt Calgro M von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Calgro M-Aktie von 0,222 EUR eine positive Entwicklung von +23,33 Prozent im Vergleich zum GD200 (0,18 EUR). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,2 EUR, was einem Kursabstand von +11 Prozent entspricht. Demnach wird der Kurs der Calgro M-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Calgro M weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 33,33 Punkten als auch der RSI25 mit 37,5 Punkten führen zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen in Bezug auf Calgro M. Es gab keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Calgro M in diesen Punkten ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Calgro M somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der neutralen Anlegerstimmung, der positiven charttechnischen Entwicklung und der ausgeglichenen Stimmung in den sozialen Medien.