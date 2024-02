Calgro M3 Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse von Calgro M zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 0,18 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,222 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Abweichung von +23,33 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,2 EUR, was einer positiven Abweichung von +11 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment, welches auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in Bezug auf Calgro M in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer negativ, während positive Diskussionen kaum verzeichnet wurden. An zwei Tagen herrschte größtenteils eine neutrale Einstellung der Anleger. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt für die Calgro M-Aktie einen Wert von 42,86 für den RSI7 (sieben Tage) und 35,78 für den RSI25 (25 Tage) an, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Calgro M-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.