Calgro M3 Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Hinweise zur Einschätzung einer Aktie. Bei Calgro M zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Calgro M ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den vergangenen Wochen hervorgeht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Calgro M aktuell bei 0,18 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +6 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Calgro M liegt bei 46,15, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".