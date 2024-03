Calgro M3 Holdings Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Calgro M-Aktie wird derzeit durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 0,212 EUR liegt damit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer kürzeren Betrachtung der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,21 EUR, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Calgro M-Aktie. Der RSI7 beträgt 57,14 und der RSI25 liegt bei 51,72, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Calgro M-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen haben sich in letzter Zeit nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Calgro M-Aktie gemäß der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der RSI deutet jedoch auf eine neutrale Einschätzung hin.