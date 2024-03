Calfrac Wellrvices Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen gab es Diskussionen in den sozialen Medien über die Aktie von Calfrac Well Services, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit negativen Themen rund um Calfrac Well Services, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Calfrac Well Services wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einstufung führte.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der Calfrac Well Services-Aktie aus den letzten zwölf Monaten waren 1 Bewertung gut, 1 neutral und 0 schlecht. Dies ergibt im Durchschnitt ein gutes Rating für das Wertpapier. Kurzfristig wurden keine guten Einschätzungen abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führte. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben eine mögliche Steigerung um 63,61 Prozent, was eine gute Empfehlung seitens der Analysten zur Folge hatte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Calfrac Well Services-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI ergab, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führte. Dies galt auch für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls eine überkaufte Situation und somit eine schlechte Bewertung der Aktie zeigte.