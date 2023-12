Calfrac Wellrvices Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Calfrac Well Services":

Calfrac Well Services hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", basierend auf einer "Gut"-Bewertung und einer "Neutral"-Bewertung. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 6,5 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 54,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Calfrac Well Services daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Calfrac Well Services-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch die letzten 25 Tage im neutralen Bereich. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 61, während der RSI für die letzten 25 Tage bei 61,15 liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß des RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (4,21 CAD) sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (4,72 CAD) als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,77 CAD) liegt. Daher erhält die Calfrac Well Services-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Summe ergibt sich also für Calfrac Well Services eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" aufgrund der Analysteneinschätzung, des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse.