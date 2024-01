Calfrac Wellrvices Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Calfrac Well Services":

Gemäß den Analysen von 2 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhielt die Calfrac Well Services-Aktie ein Rating. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich im Durchschnitt ein Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im vergangenen Monat wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Gut" einstuft. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 6,75 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 48,35 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,55 CAD. Insgesamt erhalten die Analysten somit eine "Gut"-Rating für die Calfrac Well Services-Aktie.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Calfrac Well Services. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 45, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein ähnliches Bild, da der RSI bei 47,83 liegt, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Calfrac Well Services.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Calfrac Well Services-Aktie derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auf -3,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Folglich wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.