Calfrac Wellrvices Aktie: Geht es jetzt los?

Die technische Analyse zeigt, dass die Calfrac Well Services-Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,7 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,78 CAD liegt, was einer Abweichung von +1,7 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,59 CAD liegt nahe am letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +4,14 Prozent. Insgesamt erhält Calfrac Well Services somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Calfrac Well Services wird als "Gut" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält Calfrac Well Services in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Calfrac Well Services zeigt eine gute Einstufung von 3,45. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 42,01 als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf dieser Ebene.