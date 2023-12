Calfrac Wellrvices Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Calfrac Well Services":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen bezüglich des Unternehmens Calfrac Well Services diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Calfrac Well Services liegt bei 42,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage. Der RSI für die Calfrac Well Services liegt bei 61, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte die Calfrac Well Services interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Calfrac Well Services-Aktie beträgt aktuell 4,7 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,24 CAD deutlich darunter (-9,79 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,69 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -9,59 Prozent Abweichung darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Calfrac Well Services auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.