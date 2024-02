Calfrac Wellrvices Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Calfrac Well Services-Aktie derzeit in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,81 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 4,99 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,64 CAD, was über dem letzten Schlusskurs von +7,54 Prozent liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Calfrac Well Services basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Calfrac Well Services liegt bei 57,33, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analysten sind insgesamt positiv gestimmt, da es 1 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 6,75 CAD, was einer Entwicklung um 35,27 Prozent entspricht. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

Die Anlegerstimmung für Calfrac Well Services ist neutral, da die Diskussionen in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ waren. Insgesamt erhält Calfrac Well Services von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.