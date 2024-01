Calfrac Wellrvices Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Calfrac Well Services wird derzeit auf Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,7 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,78 CAD) um +1,7 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 4,59 CAD, was einer Abweichung von +4,14 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Neutral".

Die Analysten geben eine Gesamteinschätzung von "Neutral" ab, basierend auf 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen in den vergangenen 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Calfrac Well Services liegt bei 6,5 CAD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 35,98 Prozent entspricht. Daher wird diese Bewertung als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Calfrac Well Services wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Calfrac Well Services derzeit von Analysten und Anlegern insgesamt neutral bewertet wird, basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.