Calero-MDSL wird umfirmiert, um die einfache Klarheit des Produkts zu reflektieren: Calero

Rochester, New York (ots/PRNewswire) -Calero-MDSL, ein führendes Unternehmen im Bereich des Technologiekosten-Managements mit hohem Wachstum (TEM), gab heute ein Rebranding bekannt. Diese Bekanntgabe umfasst die Vereinfachung seines Namens zu Calero und die Umbenennung seiner Plattform zu Calero.com, begleitet von einem neuen Logo und einer frischen visuellen Identität.„Als wir uns unseren Aktionsplan für die Zukunft anschauten, erkannten wir, dass unsere Marke und unser Image unsere Philosophie der Einfachheit und unseren Ansatz ‚Technologie an erster Stelle' zur Lösung von Kostenmanagementproblemen widerspiegeln müssen. Die Verkürzung auf Calero begrüßt die Vertrautheit mit dem Namen, während die neue visuelle Identität unsere nie ermüdende Energie verkörpert", sagte Scott Gilbert, Chief Executive Officer. „Gleichzeitig wollten wir den Entwicklungspfad hervorheben, den wir eingeschlagen haben, um die einzige Software anzubieten, die in der Lage ist, Kostenmanagement für Telekommunikation, Mobilgeräte, SaaS und UCaaS in einer einzigen Plattform zu liefern. Was könnte besser sein, um diese Leistung zu feiern, als die Umbenennung der Plattform in eine Art und Weise, die Sie mit dem Unternehmensnamen selbst verbindet?"Der neue Look und das neue Gefühl läuten den innovativen Weg kühn ein, den das Unternehmen beschreitet, und der 2022 von Folgendem hervorgehoben wird:- Der einzige Anbieter, der eine moderne Schnittstelle, kontinuierliche Aktualisierungen in Echtzeit und fortschrittliche Analysen für alle seine Calero.com-Plattform-Kunden bereitstellt- Bewältigung eines der wichtigsten Probleme im Telekommunikationskosten-Management durch die Veröffentlichung seiner automatisierten Bestands- und Netzwerkvisualisierungsfunktion, die eine mühelose Bestandsgenauigkeit bietet- Revolutionierung des Branchenstandards durch die Veröffentlichung einer umfassenden SaaS- und UCaaS-Kostenmanagementfunktion innerhalb derselben unternehmensfähigen Plattform, auf die Kunden für ihre Telekommunikation und ihre mobilen Ausgabenmanagement-Programme vertrauen„Die Plattform Calero.com wird weiterhin die beste Lösung sowohl für das ‚jetzt' als auch das ‚Was als Nächstes?' sein. So spannend diese Ankündigung auch sein mag, ich freue mich noch mehr über das, was im weiteren Verlauf des Jahres 2023 kommen wird. Seien Sie bereit", schloss Scott Gilbert.Weitere Informationen finden Sie auf www.Calero.comInformationen zu CaleroCalero ist der führende Anbieter von Technologiekosten-Management und verwaltet weltweit mehr als 25 Milliarden US-Dollar an Ausgaben für Tausende von Unternehmen in 102 Ländern. Mit einem passionierten Engagement für Innovation und Kundenerfolg arbeitet Calero mit Unternehmen zusammen, um eine modernisierte, zentralisierte Technologiekosten-Managementlösung anzubieten, die das Kostenmanagement für Telekommunikation, Managed Mobility Services und SaaS-Abonnement-Management unterstützt. Calero ist der Branchenführer bei Initiativen, die weitreichende Marktprobleme lösen, und wird auch weiterhin von Branchenanalysten für preisgekrönte Leistungen gewürdigt. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seinen Kunden innovative Lösungen zu bieten, die Transparenz, Kontrolle und Optimierung ihres gesamten Technologie-Ökosystems bieten.Informationen zu Oak Hill CapitalOak Hill Capital ist ein Private-Equity-Unternehmen, das seit seiner Gründung Fonds mit anfänglichen Kapitalzusagen und Co-Investitionen in Höhe von mehr als 16 Milliarden US-Dollar verwaltet. In den letzten 35 Jahren haben Oak Hill Capital und seine Vorgänger in etwa 100 Private-Equity-Transaktionen in weiten Segmenten der US- und globalen Wirtschaft investiert. Oak Hill Capital wendet einen branchenorientierten, themenbasierten Ansatz für Investitionen in den folgenden Sektoren an: Dienstleistungen, Industrie, Medien und Kommunikation sowie Verbraucher. Oak Hill arbeitet aktiv mit dem Management zusammen, um strategische und operative Initiativen zu implementieren, um einen Franchise-Wert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie auf: www.oakhill.com.Informationen zu Riverside PartnersRiverside Partners wurde 1989 gegründet und ist ein in Boston ansässiges Private-Equity-Mittelstandsunternehmen, das zurzeit Riverside Fund VI, L.P. investiert. Der Fonds konzentriert sich auf wachstumsorientierte Unternehmen in der Gesundheits- und Technologiebranche. Riverside Partners ist besonders erfahren in der Zusammenarbeit mit Gründern, Eigentümern und Management-Teams und bringt umfangreiches Fachwissen und Betriebserfahrung in seine Portfolio-Unternehmen ein. Weitere Informationen finden Sie auf www.riversidepartners.com.