Caleres Aktie: Das sollte jeder wissen!

An der Heimatbörse New York notiert Caleres per 22.05.2023, 14:21 Uhr bei 21.51 USD. Caleres zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Caleres mit einer Rendite von -4,65 Prozent mehr als 56 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 112,02 Prozent. Auch hier liegt Caleres mit 116,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,22 Prozent liegt Caleres 2,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,05. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Caleres mit einem Wert von 5,04 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,78 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.