Caleres Aktie: In selten guter Lage!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Caleres-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Caleres diskutiert. Die überwiegende Mehrheit der Diskussionen war von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Caleres aktuell 25,2 USD, während der aktuelle Kurs bei 30,3 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +20,24 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +9,15 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch wir die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich hat die Caleres-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,51 Prozent erzielt, was 34,08 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt Caleres aktuell 46,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".