Caleres Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Caleres wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Caleres-Aktie mit einem Wert von 34,79 als neutral eingestuft wird. Auch wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 39, was weiterhin auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Caleres-Aktie eine Rendite von 29,51 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat die Aktie mit einer Rendite von 35,72 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten haben die Caleres-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was zu einer neutralen langfristigen Einstufung führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 26 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -16,85 Prozent führt und somit als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Aktie der Caleres basierend auf den Bewertungen der Analysten.