Caleres Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Für die Aktie Caleres stehen per 21.07.2023, 09:57 Uhr 26.6 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Caleres zählt zum Segment "Bekleidung Einzelhandel".

Unsere Analysten haben Caleres nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Caleres damit 40,29 Prozent unter dem Durchschnitt (35,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 106,61 Prozent. Caleres liegt aktuell 111,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Caleres schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,16 % und somit 5,82 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 6,99 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,81 liegt Caleres unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 27,94 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.