Caleres Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Caleres wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 13,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Caleres überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,54 ebenfalls, dass Caleres überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien häufen sich in den letzten zwei Wochen die positiven Meinungen zu Caleres, während überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben Caleres in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer neutralen Bewertung versehen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Caleres in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.