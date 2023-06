Caleres Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Caleres weist am 23.06.2023, 07:35 Uhr einen Kurs von 24.85 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Bekleidung Einzelhandel" geführt.

Caleres haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Caleres-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,78 USD. Der letzte Schlusskurs (24,85 USD) weicht somit +4,5 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 22,24 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+11,74 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Caleres ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Caleres-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Die Aktie von Caleres gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 4,64 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 39,79 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Caleres-RSI ist mit einer Ausprägung von 40,99 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 43,91, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".