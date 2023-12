Caleres Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Caleres wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, der aktuell bei 34,08 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die Caleres-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 44,84, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analysten haben Caleres in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral". Obwohl es im letzten Monat keine neuen Analystenupdates gab, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 26 USD, während der letzte Schlusskurs bei 31,67 USD liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von -17,9 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten für die Aktie der Caleres.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Caleres auf 25,45 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 31,67 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +24,44 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 28,32 USD eine positive Entwicklung von +11,83 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Caleres insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Caleres mit einer Rendite von 29,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -4,89 Prozent kommt, zeigt Caleres mit 34,4 Prozent eine sehr gute Entwicklung. Diese positive Performance der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Caleres kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Caleres jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Caleres-Analyse.

Caleres: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...