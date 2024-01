Caledonia Mining Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

Die Stimmung unter den Anlegern für Caledonia Mining ist überwiegend positiv, wie aus den Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) ergab einen Wert von 52,38, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausweitung der Betrachtungszeit auf 25 Tage führte zu einem RSI-Wert von 40, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als neutral betrachtet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer tendiert zu positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Caledonia Mining in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine neutrale Einstufung. Der GD200 liegt bei 973,48 GBP, während der Aktienkurs bei 955 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 beträgt 928,15 GBP, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein neutrales Rating.