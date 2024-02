Caledonia Mining Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse starke positive oder negative Ausschläge erkennen lassen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Caledonia Mining jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Caledonia Mining gemessen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Caledonia Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Caledonia Mining ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 48,65, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 67,44, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Caledonia Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 919,01 GBP liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 817,5 GBP liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 904,7 GBP, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Rating führt. Somit wird die Caledonia Mining-Aktie auch für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.