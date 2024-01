Caledonia Mining Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Caledonia Mining diskutiert, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Caledonia Mining, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Caledonia Mining wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird die Caledonia Mining derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 976,55 GBP, während der Kurs der Aktie bei 970 GBP liegt, was einer Abweichung von -0,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,97 Prozent, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Caledonia Mining beträgt der 7-Tage-RSI 43,14 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Caledonia Mining in verschiedenen Bereichen als "Neutral" oder "Gut" bewertet, was auf eine solide Performance hindeutet.