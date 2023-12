Caledonia Mining Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Caledonia Mining":

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor ist ein wichtiger Maßstab für die Einschätzung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Caledonia Mining zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Caledonia Mining zeigte eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Caledonia Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Caledonia Mining bei 1010 GBP, was einer Entfernung von +3,25 Prozent vom GD200 (978,23 GBP) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 919,45 GBP auf, was zu einem Abstand von +9,85 Prozent führt und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Unter dem Strich wird der Kurs der Caledonia Mining-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch den Relative Strength Index (RSI), welcher das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf aufzeichnet. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI-Wert der Caledonia Mining 14,63, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 17, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Caledonia Mining veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".