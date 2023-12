Caldwell Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den letzten Wochen hat sich bei Caldwell eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien gezeigt. Dies wird anhand einer Auswertung festgestellt, die die Tendenz der Marktteilnehmer zu besonders positiven oder negativen Themen widerspiegelt. Aufgrund der festgestellten negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". Hingegen war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge feststellbar. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Caldwell daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Caldwell mit einer Rendite von -61,71 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,95 Prozent. Auch hier liegt Caldwell mit 64,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Caldwell, so ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 73,68 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie aktuell überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Caldwell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Caldwell in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Caldwell verläuft aktuell bei 1,03 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,7 CAD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -32,04 Prozent aufgebaut hat. Auch im Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein "Schlecht"-Signal festgestellt, da die aktuelle Differenz bei -6,67 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.