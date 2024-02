Caldwell Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Caldwell liegt der RSI7 derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls an, dass Caldwell weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Caldwell-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von -22,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt sich, dass Caldwell mit einer Rendite von -53,33 Prozent mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,35 Prozent aufweist, liegt Caldwell mit 58,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Caldwell als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,67 insgesamt 2 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung.