Caldwell Aktie: Wohin geht die Reise?

Die aktuelle Dividendenrendite von Caldwell liegt bei 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,16% für "Professionelle Dienstleistungen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende, da die Differenz lediglich 2,16 Prozentpunkte beträgt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caldwell beträgt 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,68 für "Professionelle Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Caldwell als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Caldwell eine Performance von -61,71%, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 3,41% gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -65,12% im Branchenvergleich für Caldwell. Im Vergleich zu einem Durchschnittswert von 1,85% im "Industrie"-Sektor lag Caldwell sogar um 63,56% unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Caldwell in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Caldwell festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild registriert wurden, wird Caldwell in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Caldwell daher für diese Stufe ein "Neutral".