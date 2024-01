Caldwell Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Bei der Bewertung von Caldwell im Vergleich zum Branchendurchschnitt Professionelle Dienstleistungen zeigt sich, dass das Unternehmen eine Dividende von 0 % ausschüttet, während der Branchendurchschnitt bei 2,17 % liegt. Diese Differenz von 2,17 Prozentpunkten führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Caldwell zeigt sich, dass die Stimmungslage neutral einzustufen ist. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Caldwell in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt.

Abschließend zeigt die Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI), dass die Caldwell-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger (25-Tage-RSI) Basis neutral einzustufen ist.