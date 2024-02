Caldwell Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caldwell liegt bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,52 etwas höher ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentaler Ebene.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Caldwell ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Caldwell mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet und scheint aus heutiger Sicht ein unrentables Investment zu sein.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Caldwell derzeit um 7,89 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von 23,08 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.