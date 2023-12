Calbee-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Calbee-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 2783,37 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2792 JPY, was einem Unterschied von +0,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2744,5 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe dem Durchschnitt (+1,73 Prozent Abweichung). Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Calbee-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Calbee in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Calbee von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Calbee weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt. Insgesamt erhält das Calbee-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.