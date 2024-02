Calbee Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Calbee hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 2823,11 JPY verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 3100 JPY, was einer Abweichung von +9,81 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2937,52 JPY) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung als "Gut" auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Calbee-Aktie damit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In den Diskussionen auf sozialen Medien zeichnet sich ein neutrales Stimmungsbild rund um die Calbee-Aktie ab. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen und überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 74,63, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,35 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage, was insgesamt zu einem Rating "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Calbee zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Intensität und Häufigkeit der Beiträge.

Zusammenfassend erhält die Calbee-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien ein "Neutral"-Rating.