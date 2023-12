Calbee Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Calbee wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Calbee-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 beträgt der Wert 41,08, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die technische Analyse wird ein Durchschnitt von 2783,37 JPY für den Schlusskurs der Calbee-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2792 JPY, was einer Abweichung von +0,31 Prozent entspricht und daher zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2744,5 JPY nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Calbee war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren. Demnach wird die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation bezüglich Calbee zu verzeichnen waren. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene als neutral bewertet.