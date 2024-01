Calbee Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Calbee-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2788,09 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2833,5 JPY liegt. Das ergibt eine Abweichung von +1,63 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2759,19 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,69 Prozent). Daher erhält die Calbee-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Calbee festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment ist jedoch positiv, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Calbee beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Calbee-RSI mit einer Ausprägung von 28,04 eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 beläuft sich auf 44,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse ein "Neutral"-Rating, während das Anleger-Sentiment und der RSI zu einer "Gut"-Bewertung führen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Einschätzungen in nächster Zeit ändern werden.