Calbee Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare Richtung in positiver oder negativer Hinsicht. Jedoch haben sich die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Calbee konzentriert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internetkommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Calbee in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Calbee auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calbee einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" (KGV von 34,1) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 41 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Calbee daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Calbee-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 2854,66 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3399 JPY liegt, was einem Unterschied von +19,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,03 Prozent) liegt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Calbee-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.