Calbee Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen und hat eine Spanne von 0 bis 100. Für die Calbee liegt der RSI bei 17,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40 für die Calbee, was als neutral eingestuft wird und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Calbee ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen dominierten besonders negative Themen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Faktor zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität bei Calbee ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Calbee derzeit neutral ist. Der GD200 verläuft bei 2791,92 JPY, während der Aktienkurs bei 2910,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,25 Prozent entspricht und somit als neutral bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +5,02 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Calbee-Aktie.