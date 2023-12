Calavo Growers Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Calavo Growers wurde kürzlich analysiert und basierend auf den Ergebnissen sieht es so aus, als ob die Aktie derzeit überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 235,51, was einem Abstand von 483 Prozent zum Branchendurchschnitt von 40,39 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten verzeichnete Calavo Growers einen Rückgang von -15,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -12,21 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,55 Prozent für Calavo Growers führt. Auch im Vergleich zum gesamten Verbrauchsgütersektor lag die Rendite von Calavo Growers mit einem Rückgang von 167,8 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Branchen- und Sektorenvergleiche ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei an sechs Tagen positive und an zwei Tagen negative Themen überwiegen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Calavo Growers, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Calavo Growers mit 29,79 USD betrachtet. Dies liegt 1,12 Prozent über dem GD200 von 29,46 USD, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 25,75 USD, was einem Abstand von +15,69 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass basierend auf den fundamentalen Daten, dem Branchen- und Sektorenvergleich sowie dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse eine eher negative Einschätzung für die Calavo Growers-Aktie vorliegt.