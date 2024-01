Calavo Growers Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Aktienkurs von Calavo Growers verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,75 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,66 Prozent, was bedeutet, dass Calavo Growers eine Underperformance von -5,09 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 157,56 Prozent im letzten Jahr, wobei Calavo Growers um 173,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Calavo Growers beträgt 235, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Demnach ist Calavo Growers aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Calavo Growers diskutiert, wobei an einem Tag die Diskussion von positiven Themen geprägt war, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Calavo Growers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Calavo Growers konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was dazu führt, dass Calavo Growers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

