Calavo Growers Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Stimmung unter Anlegern für Calavo Growers ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen dominierten die Gespräche der letzten Tage, was zu einer schlechten Einschätzung des Titels führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 29,03 USD liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 27,75 USD, was einem Abstand von -4,41 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 28,02 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf längere Sicht ist die Bewertung jedoch neutral, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 22,4 Prozent erzielt, was 13,26 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Branchenvergleich "Nahrungsmittel" liegt die Rendite von Calavo Growers jedoch 23,97 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.