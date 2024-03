Calavo Growers Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Calavo Growers hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -1,72 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +24,12 Prozent im Branchenvergleich für Calavo Growers entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 35,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Calavo Growers 12,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Für die Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Calavo Growers liegt bei 87,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Calavo Growers beträgt 235, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 34 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Calavo Growers daher als überbewertet einzustufen und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionen über Calavo Growers in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Calavo Growers bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.