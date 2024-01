Calavo Growers Aktie: Grund zur Sorge?

Das Unternehmen Calavo Growers wird derzeit in verschiedenen Aspekten bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 235,51, was 529 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise teuer ist und daher eine schlechte Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Calavo Growers war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an einigen Tagen positive Themen überwogen, an anderen jedoch negative. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Calavo Growers mit 1,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent in der Nahrungsmittel-Branche. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass die Calavo Growers-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn jedoch der Relative Strength-Index für einen längeren Zeitraum betrachtet wird, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft erscheint. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI ein schlechtes Gesamtergebnis.