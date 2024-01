Caladrius Biosciences Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Lisata Therapeutics-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent aufweist, ergibt sich eine Differenz von -2,47 Prozent zur Lisata Therapeutics-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Lisata Therapeutics-Aktie derzeit +13,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage -6,83 Prozent, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine eher neutrale Bewertung der Lisata Therapeutics-Aktie in den vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer insgesamt "Gut"-Anleger-Stimmung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lisata Therapeutics-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 449,45 Prozent steigen könnte, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" seitens der Analysten führt.