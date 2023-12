Caladrius Biosciences Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Lisata Therapeutics. Das bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden, die das Stimmungsbild beeinflussen könnten. Daher wird das Kriterium der Stimmung mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lisata Therapeutics-Aktie derzeit auf Basis des Relative Strength Index (RSI) mit einem Wert von 2,78 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lisata Therapeutics derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -2,5 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologiebranche entspricht. Aufgrund dessen erhält Lisata Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Lisata Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,96 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,94 USD liegt, was einer Abweichung von -0,68 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 2,27 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine positive Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt wird Lisata Therapeutics basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.