Caladrius Biosciences Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lisata Therapeutics ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die sorgfältig ausgewertet wurden, um weitere Einblicke in die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Analystenbewertungen der Lisata Therapeutics-Aktie zeigen, dass von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Lisata Therapeutics. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 15 USD, was einen potenziellen Anstieg um 433,81 Prozent vom letzten Schlusskurs (2,81 USD) aus bedeutet. Daher lautet die daraus abgeleitete Empfehlung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lisata Therapeutics beträgt derzeit 37,8 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 35 führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lisata Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,95 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (2,81 USD) eine Abweichung von -4,75 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 2,31 USD, was einem Anstieg von +21,65 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält Lisata Therapeutics von den Analysten ein "Gut"-Rating, während die Anleger-Stimmung und der RSI auf "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung für das Unternehmen.