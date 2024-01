Caladrius Biosciences Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Lisata Therapeutics-Aktie wird von den Analysten positiv bewertet. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 15 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 408,47 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,95 USD. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage nur um +1,03 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +19,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Lisata Therapeutics mit einem RSI von 40,82 auf "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,91 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz sind ebenfalls positiv. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Lisata Therapeutics führt.