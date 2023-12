Caladrius Biosciences Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Anleger-Stimmung bei Lisata Therapeutics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lisata Therapeutics bei 2,96 USD liegt, während die Aktie selbst bei 2,74 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -7,43 Prozent. Die Distanz zum GD50 beträgt jedoch +19,65 Prozent, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Im letzten Jahr erhielt Lisata Therapeutics insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als gut eingestuft wurde. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 15 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 447,45 Prozent bedeutet und daher als gute Empfehlung angesehen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Lisata Therapeutics derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.