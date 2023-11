Cal Maine Foods Aktie: Das hat Gewicht!

Der Aktienkurs von Cal-maine Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -16,28 Prozent erzielt, was mehr als 84 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche liegt die Rendite mit 19,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Cal-maine Foods-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 50,12 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch nur 44,87 USD, was einem Unterschied von -10,47 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 47,27 USD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-5,08 Prozent). Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung bezüglich Cal-maine Foods hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, wie Beiträge in den sozialen Medien zeigen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Cal-maine Foods eingestellt waren. Es gab acht positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung.