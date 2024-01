Cal Maine Foods Aktie: Jetzt aber!

Die Cal-maine Foods-Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,94 USD, was einer Abweichung von +17,27 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (57,39 USD) entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, GD50, beträgt 50,07 USD, was einer Abweichung von +14,62 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,05 Prozent, was 3,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,8) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Cal-maine Foods-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird dabei in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte eine positive Veränderung in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm zu, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,29 Euro, was 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 40. Aufgrund dessen wird die Cal-maine Foods-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV die Bewertung "Gut".

