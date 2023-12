Cal Maine Foods Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Die Stimmung und Diskussionen um die Cal-maine Foods-Aktie haben sich in den letzten Wochen eingetrübt. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, während der RSI auf 25-Tage-Basis neutral eingestuft wird. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr unterdurchschnittliche Renditen erzielt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,86 und deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die Aktie eine positive Bewertung erhält.

