Cal Maine Foods Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Für die Aktie Cal-maine Foods aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 20.07.2022, 15:14 Uhr, ein Kurs von 52.54 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cal-maine Foods entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Cal-maine Foods erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,54 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 13,42 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,12 Prozent im Branchenvergleich für Cal-maine Foods bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20 Prozent im letzten Jahr. Cal-maine Foods lag 18,54 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 137,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cal-maine Foods zahlt die Börse 137,88 Euro. Dies sind 215 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Nahrungsmittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 43,71. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Cal-maine Foods. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cal-maine Foods daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cal-maine Foods von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.